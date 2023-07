Il torrente si ingrossa per la pioggia e blocca 350 ragazzi in una baita, salvati dal Soccorso Alpino I tecnici del Soccorso Alpino e i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare più di 350 ragazzi rimasti bloccati in una baita ai Piani di Lizzola (Bergamo). Il torrente che dovevano attraversare si era ingrossato per la pioggia e non riuscivano ad attraversarlo.

A cura di Enrico Spaccini

Più di 350 ragazzi dai 5 anni in su e i loro assistenti sono rimasti bloccati nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 luglio, ai Piani di Lizzola nel comune di Valbondione (in provincia di Bergamo). A causa delle piogge delle ultime ore, il torrente che avrebbero dovuto attraversare per tornare verso la strada si è ingrossato rendendo impossibile il passaggio. Ad aiutarli sono arrivati i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della delegazione Orobica e i vigili del fuoco che, grazie a una fune di guida, sono riusciti ad accompagnarli dall'altra sponda.

L'uscita ai Piani di Lizzola e il temporale

I ragazzi fanno tutti parte di alcuni Cre, i centri ricreativi estivi della zona. Le forti piogge li hanno bloccati insieme ai loro assistenti in una baita ai Piani di Lizzola, zona solitamente frequentata da turisti e residenti della zona.

A sperarli dalla strada che gli avrebbe permesso di tornare in paese, c'era un torrente che a causa dei temporali si era ingrossato. Tentare l'attraversamento con più di 350 ragazzi, alcuni di essi con soli 5 anni d'età, sarebbe stato troppo pericoloso. Per questo motivo, gli assistenti dei centri estivi hanno deciso di contattare il Soccorso Alpino chiedendo aiuto.

La fune guida usata per attraversare il torrente

Alla fine, gli operatori della delegazione Orobica e i pompieri sono riusciti a tirare una fune che è stata usata come guida. Uno per uno, tutti i ragazzi sono stati accompagnati oltre il torrente che, nel frattempo, si era abbassato. Stando a quanto riferito, tutti stanno bene e sono in viaggio per tornare a casa.