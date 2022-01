Il Teatro Lirico di Milano apre le sue porte al personale sanitario per gli spettacoli di Ale&Franz Oltre centocinquanta biglietti messi a disposizione per il personale sanitario lombardo. Questa l’iniziativa organizzata dal Teatro Lirico di Milano, d’accordo con Ale&Franz, per assistere agli spettacoli del duo comico fino al 9 gennaio prossimo.

Il direttore del Teatro Lirico Matteo Forte insieme ad Ale&Franz

Un totale di oltre centocinquanta biglietti destinati, a titolo gratuito, al personale sanitario e del volontariato lombardo impegnati da due anni nella lotta alla pandemia da Covid-19. È questa l'iniziativa presa dal Teatro Lirico di Milano che recentemente ha riaperto i battenti dopo 22 anni di chiusura.

Biglietti gratis al Lirico per il personale sanitario lombardo

L'iniziativa, presa dal direttore generale Matteo Forte di comune accordo con Ale&Franz, in questi giorni al Lirico per il loro spettacolo "Comincium", si è divisa in due. La prima tornata di biglietti gratuiti era stata messa a disposizione per lo spettacolo del 30 dicembre per un totale di cento ticket staccati. Ulteriori cinquanta, invece, sono stati messi a disposizione per ogni messa in scena da qui al 9 gennaio, ultima data utile della tournée milanese del duo comico. Il direttore del Lirico Forte ha detto che l'iniziativa è "un ulteriore piccolo, ma significativo, segno di riconoscenza a tutti coloro che in tema di vaccinazioni e tamponi stanno garantendo alla collettività un contributo davvero eccezionale".

Il direttore del teatro: È il nostro grazie per chi combatte contro il Covid da due anni

Forte ha aggiunto che "è il grazie che Stage Entertainment (di cui è amministratore delegato in Italia, ndr), ma soprattutto Ale e Franz e l’intera compagnia, desidera rivolgere a donne e uomini che, a vario titolo, sono ininterrottamente in prima linea senza risparmiarsi, dimostrando grandissimo senso civico e assoluta professionalità". Non è escluso che nelle prossime settimane e mesi l'iniziativa possa essere riproposta per gli spettacoli in programma.