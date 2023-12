Il supermercato che paga 5mila euro i commessi: dove è e come candidarsi Circa 5mila euro (4700 franchi, ovvero 4970 euro) è il salario minimo stabilito dalla catena di supermercati Aldi in Svizzera. E ancora cinque settimane di ferie, congedi di paternità e maternità al 100 per cento, premi in denaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

193 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Cinque settimane di ferie per tutti i dipendenti (sei per gli apprendisti di ogni età), quattro settimane di congedo di paternità e 18 settimane di maternità retribuite al 100 per cento, copertura dei due terzi dei contributi pensionistici, buoni acquisto, un abbonamento gratuito di telefonia mobile e un premio annuale in denaro legato alla produttività. Nonché almeno circa 5mila euro in busta paga ogni mese.

È il salario minimo stabilito dalla catena di supermercati Aldi in Svizzera, un’iniziativa che coinvolge i circa 3.900 dipendenti di Aldi Suisse distribuiti in 242 punti vendita in tutto il Paese: l'azienda tedesca della grande distribuzione, come riportato da Corriere della Sera, ha annunciato infatti che lo stipendio dei dipendenti verrà portato a 4700 franchi (circa 4970 euro), con un incremento dell’1 per cento nel 2024.

Una cifra da capogiro, se confrontata con quelle che si possono trovare nel Belpaese: qui, secondo i calcoli della piattaforma Indeed, lo stipendio medio per un addetto vendite nella catena italiana si aggira intorno ai 1.200 euro netti al mese, in linea con le medie salariali del settore. E non solo Aldi. Allo stesso modo, anche le catene concorrenti come Coop e Migros hanno deciso di aumentare i salari minimi nei loro stabilimenti svizzeri, con soglie non superiori però ai 4.100 franchi (insomma "solo" 3.765,37 euro di stipendio mensile).

Leggi anche Il video dei cittadini che lanciano vasi dai balconi per fermare i ladri in fuga da un supermercato

E se è vero che il costo della vita in Svizzera è decisamente più alto che in Italia – secondo le stime, circa tre volte superiore a quello italiano – è altrettanto vero che il vertiginoso aumento dell'inflazione e l'impatto che questo ha sui dipendenti, ai piani alti della multinazionale tedesca e non solo, vengono senz'altro riconosciuti e ben ricompensati.

Sul portale di Aldi Suisse, intanto, è possibile candidarsi e sono segnalate circa 260 posizioni aperte. Si va dallo specialista del marketing all’addetto al banco vendite fino al vicedirettore di filiale che offre supporto alla gestione dei team. Ovviamente è richiesta la conoscenza del tedesco e la disponibilità a lavorare nella località selezionata.