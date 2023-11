Il sindaco Sala risponde a Briatore, derubato a Milano: “Spero abbia denunciato oltre a dirlo sui social” L’imprenditore Flavio Briatore, attraverso alcune storie su Instagram, ha raccontato che un uomo ha tentato di rubargli lo zainetto in pieno centro a Milano. Aveva quindi invitato l’amministrazione comunale “a darsi una mossa”. Oggi è arrivato il commento del sindaco Giuseppe Sala: “Spero sia andato in Questura oltre a dirlo sui social”.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, mercoledì 1 novembre, l'imprenditore Flavio Briatore ha raccontato, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, di essere stato derubato mentre si trovava in centro a Milano. Ha infatti raccontato che hanno provato a sottrargli uno zaino, all'interno del quale c'erano documenti ed effetti personali, mentre si trovava in via Cordusio, in zona Piazza Affari Il furto sarebbe stato sventato da un capitano della Guardia di Finanza che avrebbe assistito alla scena.

Il racconto di Flavio Briatore: Derubato alle 11 del mattino, roba da matti

Nel video che Briatore ha condiviso sul social, non sono mancate le critiche nei confronti dell'amministrazione comunale. L'imprenditore ha prima rivolto una domanda ai suoi utenti: "Secondo voi, non è una roba da matti che in via Cordusio alle 11 del mattino hai gente che ti viene a rubare in macchina fregandosene del fatto che ci fosse l'autista a un metro?". Subito dopo si è rivolto al primo cittadino, il sindaco Giuseppe Sala. Ha infatti ripreso alcune sue parole: "Dice che è tutto a posto, che va tutto bene. Non c'è nulla sotto controllo, Milano è una città pericolosa".

La risposta del sindaco Beppe Sala a Flavio Briatore

L'imprenditore non è l'unico volto noto che ha raccontato di essere stato vittima di tentati furti e aggressioni. Alcune settimane fa anche la conduttrice Elonoire Casalegno aveva spiegato di essere stata sputata da un uomo mentre stava camminando in centro. Briatore ha concluso il suo video lanciando un appello all'amministrazione comunale: "Datevi una mossa, cercate di sistemarla perché così la gente ha paura". Ha poi aggiunto che quando viene a Milano è costretto "a fare più attenzione perché so che è una città pericolosa. Roba da matti quello che sta succedendo".

Il sindaco Sala, nella giornata di oggi, si è limitato solo a dire: "Spero sia andato in Questura oltre a dirlo sui social".