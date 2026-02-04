Il rapper Snoop Dogg tedoforo a Gallarate per Milano-Cortina 2026: il video della passeggiata tra i fan

È Snoop Dogg il “grandissimo ospite internazionale” a sorpresa annunciato per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il rapper statunitense è stato tedoforo per la tappa di Gallarate (Varese) e parteciperà alla cerimonia di apertura del 6 febbraio a San Siro.

Snoop Dogg con la Torcia Olimpica a Gallarate

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Torcia Olimpica dei Giochi invernali 2026 ha fatto tappa a Gallarate (in provincia di Varese), prima di terminare il suo viaggio venerdì al braciere davanti all'Arco della Pace a Milano. Tra i numerosi tedofori scelti per accompagnare il percorso iniziato ormai un mese fa a Roma, c'è anche Calvin Cordozar Broadus Jr., la leggenda del rap americano noto con il nome di Snoop Dogg. Con treccine e occhiali da sole, ‘Double G' ha attraversato la piazza Libertà di Gallarate con l'uniforme bianca, arancione e fucsia portando la Torcia tra la neve finta e migliaia di fan.

Era lui, dunque, il "grandissimo ospite internazionale" annunciato nei giorni scorsi e mai rivelato. Le voci che Snoop Dogg potesse essere uno dei tedofori si rincorrevano da tempo, ma non avevano ricevuto alcuna conferma. La suggestione, però, è diventata più concreta quando ieri il rapper ha fatto visita alla Milano Ice Skating Arena di Assago per assistere alle prove dei pattinatori statunitensi per poi presentarsi alla Balera dell'Ortica insieme all'attore Mario Lopez.

Il rapper californiano ha, dunque, sfilato la mattina di mercoledì 4 febbraio per piazza Libertà a Gallarate, facendosi strada a suon di selfie tra le oltre 3mila persone presenti. Snoop Dogg è stato accolto poi dall'assessora regionale alla Cultura Francesca Caruso e dal sindaco Andrea Cassani. La presenza di ‘Double G' non è casuale: il rapper seguirà le Olimpiadi per conto della Nbc, dopo il successo avuto con le Olimpiadi di Parigi 2024, è stato nominato allenatore onorario del Team Usa e sarà tra i protagonisti della cerimonia di apertura dei Giochi a San Siro il prossimo 6 febbraio. Una volta terminata la cerimonia, Snoop Dogg ha ceduto la Torcia a un altro tedoforo, diretto a Busto Arsizio.