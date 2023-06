Il primo comune che ha attivato la procedura per intitolare una piazza a Silvio Berlusconi In Lombardia c’è un paese che ha attivato l’iter in Comune per poter intitolare una strada al fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi.

A cura di Giorgia Venturini

A pochi giorni dalla morte di Silvio Berlusconi in Lombardia c'è un paese che ha attivato l'iter in Comune per poter intitolare una strada al fondatore di Forza Italia. Si tratta del Comune di Berbenno, in provincia di Sondrio: qui il consigliere di minoranza Stefano Luca Bordoni ha presentato una mozione che verrà discussa nel prossimo Consiglio.

La proposta del consigliere di minoranza

Come riporta La Provincia di Sondrio, il consigliere ha iniziato il suo impegno politico nel direttivo giovanile del partito di Berlusconi. "Ho avuto il piacere di conoscerlo anche personalmente", precisa il consigliere alla testata locale. E poi aggiunge: "Lavorando con lui, ho potuto apprezzarne l’umanità e il senso di generosità, così come l’autorevolezza. Ma soprattutto la levatura dell’uomo, prima ancora di quella dell’uomo politico". Così il giorno dei funerali il consigliere di Forza Italia era presente all'interno del Duomo di Milano. Da qui poi la decisione di chiedere all'amministrazione comunale di individuare una piazza o una via da titolare in memoria al leader di Forza Italia.

Cosa prevede la legge

La legge italiana però è chiara e prevede che per un’intitolazione di una via debbano trascorrere dieci anni dalla morte: quello che ha presentato il consigliere è "un input politico per cercare di far sì che si vada in deroga alla legge in vigore, un segnale politico anche di pacificazione nazionale".

Ma le leggi non si possono ignorare: il sindaco Valerio Fumasoni, in Municipio con una lista civica, rassicura il consigliere che questa mozione verrà condivisa con il gruppo di maggioranza, ma la discussione potrebbe ritenersi prematura proprio perché occorreranno che siano trascorsi dieci anni dalla morte per intitolare piazze e vie.