Il sindaco di Segrate vuole dedicare una piazza a Silvio Berlusconi: “La città è intrisa delle sue gesta” Il sindaco di Segrate (Milano) Paolo Micheli ha proposto di dedicare una piazza del comune a Silvio Berlusconi.

A cura di Ilaria Quattrone

Il sindaco di Segrate Paolo Micheli ha affermato che vorrebbe dedicare una piazza del comune a Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia morto lunedì 12 giugno al San Raffaele di Milano. In un post pubblicato su Facebook, il primo cittadino del Partito democratico ha scritto: "Penso che la nostra Città, così intrisa della storia imprenditoriale e politica di Silvio Berlusconi debba ricordarlo dedicandogli un qualche luogo cittadino. Ne discuteremo insieme a tutte le forze politiche locali".

A Silvio Berlusconi potrebbe essere dedicata la piazzetta di Milano 2 a Segrate

Il luogo potrebbe essere la piazzetta di Milano 2 dove si trova il monumento di Cascella e il laghetto dei cigni. "Mi ero laureato da poco quando dopo un Master SDA Bocconi fui assunto in Mediaset e divenni il programmatore di un canale Premium. Sono tuttora un dipendente di Mediaset, in aspettativa in quanto sindaco", scrive anche il sindaco sul proprio profilo.

Il ricordo del sindaco di Segrate

Micheli ricorda un episodio particolare di un loro incontro: "Proprio nelle battute finale del ballottaggio che nel 2015 mi portò a diventare sindaco di Segrate, Berlusconi fu protagonista di un episodio memorabile: era stato invitato alla manifestazione di fine campagna elettorale della candidata sindaco del centrodestra, ma per errore venne portato in via 25 Aprile dove si teneva un concerto di band segratesi in mio sostegno".

"La notizia di quella gaffe fece il giro del mondo. Un paio di anni fa, invitato a un evento per i 50 anni dello Sporting Milano 2, quando gli fui presentato ricordò subito quell’episodio ormai lontano e con una battuta delle sue lo commentò dicendo che non si era affatto sbagliato, era venuto alla mia manifestazione perché sapeva che ero uno dei suoi ragazzi di Mediaset. Come sempre molto spiritoso e sul pezzo", precisa ancora.