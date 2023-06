Attilio Fontana vuole intitolare il Belvedere di Regione Lombardia a Silvio Berlusconi “Lunedì presenterò in Giunta la proposta per intitolare in Regione un luogo molto significativo a Silvio Berlusconi”, ha annunciato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Di avviso contrario il sindaco di Milano Beppe Sala: “Il Comune non intitolerà una via o una piazza a Berlusconi”

"Dedicheremo a Silvio Berlusconi un importante luogo all'interno del nostro Palazzo. Verrà ricordato sicuramente nel modo più opportuno". Detto fatto: Attilio Fontana ha annunciato stamattina di avere intenzione di omaggiare Silvio Berlusconi, l'ex premier appena scomparso a 86 anni, già a partire dalla prossima settimana. "Lunedì stesso presenterò in Giunta la proposta per intitolare in Regione un posto molto significativo per Silvio Berlusconi", le sue parole durante l'ultima conferenza stampa.

Il luogo dedicato a Silvio Berlusconi in Regione

L'area predestinata a portare il nome del patron di Forza Italia? Manca l'ufficialità, ma dovrebbe trattarsi del celebre Belvedere al 39esimo piano del Palazzo della Regione: uno spazio circondato da ampie vetrate che offre una vista panoramica dai grattacieli milanesi fino alle vette innevate delle Alpi, e che può ospitare fino a 130 persone.

Contro le dichiarazioni di Beppe Sala: "Non intitoleremo niente a Silvio Berlusconi"

Un omaggio, sì, e allo stesso tempo una presa di posizione contro il sindaco Beppe Sala e le sue recenti dichiarazioni sul tema. "Intitolare una via o una piazza a Silvio Berlusconi? Il Comune di Milano non lo farà", ha risposto alle pressanti richieste, da parte di cittadini e opposizioni, di ricordare in questo modo il Cavaliere, che a Milano era nato e cresciuto. Per poi precisare: "Solo a dieci anni dalla morte si può dedicare una strada, altrimenti sull'onda dell'emotività ci possono essere molte richieste. Non abbiamo mai derogato, non lo abbiamo fatto nemmeno per il mio amico Umberto Veronesi, che ha salvato migliaia di vite".