Il primo caso accertato di febbre Dengue è nel Lodigiano: disinfestazione eccezionale nell’area Il paziente abita a Castiglione d’Adda, nel Lodigiano. I Dipartimenti di Prevenzione di Ats Milano e Ats Valpadana hanno definito le azioni di disinfestazione straordinaria nelle strette vicinanze dei luoghi frequentati dall’uomo, adesso ricoverato presso l’ospedale di Crema.

La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia comunica che è stato identificato a Castiglione d'Adda, in provincia di Lodi, un paziente colpito da febbre Dengue, il virus trasmesso dalle punture di zanzare Aedes. L'uomo, che ha più di 70 anni, sta bene e si trova al momento ricoverato all’ospedale di Crema (Cremona): si tratta del primo caso accertato in Lombardia.

La disinfestazione straordinaria dell'area

I Dipartimenti di Prevenzione di Ats Milano e Ats Valpadana hanno così definito le azioni di disinfestazione straordinaria nelle strette vicinanze dei luoghi frequentati dal paziente. Le Ats di Milano e Valpadana stanno inoltre predisponendo una nota di allerta ai medici di base e agli ospedali con Pronto soccorso dell’Asst di Lodi e Crema per riconoscere i sintomi e attivare specifici percorsi diagnostici.

Come si trasmette la febbre Dengue

La febbre Dengue è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4), ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del virus. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.

Quali sono i sintomi

Normalmente la malattia provoca febbre nell’arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara, con temperature anche molto elevate. La febbre è accompagnata da mal di testa acuti, dolori intorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall’insorgenza della febbre. I sintomi tipici sono spesso assenti nei bambini.