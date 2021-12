Il piatto che non può assolutamente mancare al pranzo di Natale a Milano Se si pensa al Natale a Milano viene subito in mente il panettone. Eppure ci sono altri piatti tipici che non possono mancare sulle tavole dei milanesi: ecco quali sono.

A cura di Francesco Loiacono

Arriva il Natale e ci si ritrova immancabilmente a tavola, anche se tra le tante precauzioni che il Coronavirus impone. A Milano non si usa, per tradizione, festeggiare la Vigilia di Natale a tavola: la cena del 24 spesso scorre via tra piatti semplici, in attesa del giorno seguente. È a Natale che a Milano si festeggia a tavola. Le tradizioni possono mutare, certo, ma ci sono alcuni piatti tipici a cui nessun buon milanese vuole rinunciare a Natale. Quali sono? Ecco come può essere un tipico menù di Natale a Milano.

Sarebbe facile pensare subito al dolce tipico natalizio simbolo di Milano nel mondo: il panettone. È in effetti difficile che il lievitato dalle origini "leggendarie" manchi dalle tavole imbandite a Milano, ma anche nel resto d'Italia. C'è però probabilmente un altro piatto tipico più "milanese" del panettone: si tratta dei ravioli di carne in brodo di cappone. C'è chi, più abile (e con più tempo a disposizione) li prepara in casa, chi li ordina nei pastifici e nelle gastronomie cittadine e anche chi magari si fa aiutare dai prodotti offerti dai supermercati. I ravioli sono però indubbiamente il "primo piatto" di Natale per eccellenza, sinonimo della festività nel capoluogo lombardo.

Gli altri piatti immancabili a Milano a Natale

Un'altra pietanza tipica che si trova su quasi tutte le tavole di milanesi doc a Milano è la mostarda: non è una salsa originaria milanese, arrivando dalle vicine Cremona e Mantova. Ma è da tempo ormai diventata l'accompagnamento principale degli antipasti, che comprendono solitamente affettati del territorio (in questo caso, anche il salame Milano e altre specialità tipiche del Piacentino), la giardiniera, l'insalata russa e anche i nervetti, i tendini di bovino serviti spesso come insalata. La mostarda serve però ad accompagnare anche il secondo piatto: ritorna in questo caso il cappone, alimento principe delle tavole di Natale dei milanesi, che può essere cotto in vari modi (lesso, arrosto o ripieno) e viene solitamente accompagnato anche da altre salse e da un contorno di patate, arrosto o in purè. E per concludere il pranzo di Natale? Ecco che ritorna il dolce simbolico, il panettone. Oramai la versione tradizionale con uvetta e canditi è solo una delle tante che le pasticcerie della città propongono: perché è vero che la tradizione va rispettata, ma è pur vero che a Milano la spinta all'innovazione e alla sperimentazione è sempre presente. Anche a Natale.