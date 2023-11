Il papà di Bianca Balti contro la scritta “Ti amo o ti ammazzo” su un muro di Lodi: “Incita alla violenza” “Mi auguro che qualcuno intervenga a cancellare questo disgustoso graffito”, interviene Bruno Balti a proposito di una scritta apparsa in centro a Lodi. “Come uomo non vorrei più vedere queste parole violente sui muri”

Bianca e Bruno Balti

Una scritta su un muro di Lodi, in pieno centro città. È stata realizzata con spray arancione e recita, a caratteri cubitali: "O ti amo o ti ammazzo".

Non ci sta Bruno Balti, papà della celebre top model Bianca, che abita nei paraggi. "Mi auguro che qualcuno intervenga a cancellare questo disgustoso graffito", interviene attraverso una lettera inviata al quotidiano locale Il Cittadino. "In tempi come questi, in cui la violenza sulle donne e il femminicidio hanno raggiunto livelli mediatici notevoli, è dovere della politica fare qualcosa".

"Soltanto un mese fa probabilmente non me ne sarei accorto, o avrei sottovalutato, la terribile scritta sul muro di via Solferino all’altezza del portone contrassegnato con il n.60″, le sue parole al giornale. "L’avrei considerata il solito e frequente graffito di qualche stupido che si ritiene importante imbrattando i muri, frutto del sacrificio altrui".

"Mi auguro che qualcuno intervenga a cancellarla", chiede così il padre del super modella lodigiana, ormai di casa a Los Angeles. "Che sia la proprietà dell’edificio, che non ne ha alcuna colpa e dovrebbe solo e ingiustamente sopportarne le spese, o meglio ancora l’amministrazione pubblica, che dovrebbe garantire il decoro della città e la sicurezza dei cittadini". E precisa. "La politica, che sia di destra o di sinistra, inevitabilmente è la sola autorizzata a governare la città e quindi a intervenire. Si faccia carico di ciò che predica".

"L’autore, se individuato, dovrebbe essere adeguatamente punito e costretto ad una seria attività rieducativa", conclude infine Bruno Balti. "Come uomo non vorrei più vedere queste parole violente sui muri. Sono convinto che un tema come quello del femminicidio debba essere affrontato ogni giorno, anche nelle piccole cose".