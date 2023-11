Il padre di Alvin Presti, scomparso da oltre un mese: “Forse un uomo gli ha dato un passaggio” Alvin Kevin Presti, l’uomo di quarant’anni che è scomparso da Bellano (Lecco), avrebbe ottenuto un passaggio da un uomo per andare a Chiavenna.

Non si hanno ancora notizie di Alvin Kevin Presti, l'uomo di quarant'anni che è scomparso da Bellano (Lecco). Nella serata di ieri, mercoledì 29 novembre, durante la trasmissione Chi l'Ha Visto, in onda su Rai Tre, il padre Ignazio Presti ha lanciato un nuovo appello. Ha spiegato che il figlio è una persona fragile: "Ha una patologia. Era in un centro di riabilitazione. Sta facendo un percorso per un reinserimento sociale".

Alvin Kevin Presti è scomparso a Milano

La struttura in cui il quarantenne viveva è una comunità riabilitativa ad alta assistenza: sono luoghi da dove si può entrare e uscire tranquillamente e dove spesso vengono mandati anche soggetti con esigenze cautelari. Presti era un ospite volontario: "Qualche mese prima ha avuto un trattamento sanitario obbligatorio. Ha accettato di farsi curare". Il 28 ottobre, però è uscito da quel luogo e non vi è più tornato.

Un uomo gli avrebbe dato un passaggio verso Chiavenna

Al momento della scomparsa indossava una tuta grigia: potrebbe aver portato con sé un pail grigio, ma niente di più. Dopo giorni di ricerche, i carabinieri e l'Associazione Penelope hanno avvisato il padre di una novità. Proprio il giorno della scomparsa, un uomo ha dato un passaggio a un ragazzo che si chiamava Alvin.

"Questo ragazzo ha detto che voleva andare a Chiavenna, ma il conducente gli ha detto che non poteva portarlo fin lì. Gli ha detto che lo avrebbe lasciato in un punto". Alvin potrebbe quindi essere in provincia di Sondrio. Il padre spiega che il 40enne è una persona tranquilla. Ha inoltre raccontato che non era la prima volta che si allontanava volontariamente, ma le altre volte "portava un cellulare e lo zaino". Adesso invece "è andato via senza cellulare".