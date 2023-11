Si cerca Alvin Kevin Presti, 40enne scomparso il 28 ottobre a Bellano: l’appello del padre Alvin Kevin Presti è scomparso da Bellano (Lecco) il 28 ottobre scorso. Il 40enne ha problemi psichici, non ha con sé il cellulare e secondo il padre non si tratta di allontanamento volontario.

È dal 28 ottobre che il padre di Alvin Kevin Presti non ha più notizie. Il 40enne di Bellano, in provincia di Lecco, è uscito quel sabato pomeriggio per fare una passeggiata, ma non è più rientrato. Ad oggi, dopo nove giorni di ricerche, nessuno sarebbe riuscito a fornire un'indicazione attendibile su dove potrebbe essere. "Escludiamo che si sia allontanato volontariamente", ha affermato il padre che ha denunciato la scomparsa del figlio, sottolineando come Alvin non abbia con sé il cellulare ma potrebbe avere i documenti.

L'Associazione Penelope Lombardia ha fornito una descrizione di Alvin che potrebbe agevolare un suo riconoscimento. Ha 40 anni, è alto un metro e 70 centimetri e pesa circa 85 chili. I capelli sono castani come gli occhi e al momento della scomparsa indossava solo una tuta.

Alvin soffre di disagio psichico e a Bellano, dove abita, frequenta la Comunità riabilitativa ad elevata assistenza. Per questo motivo, i parenti avvisano che il 40enne potrebbe parlare da solo assicurando, però, che non è una persona aggressiva. Con sé non aveva il cellulare e nemmeno i farmaci che dovrebbe assumere. Potrebbe, invece, avere i documenti. Tra questi, una carta PostePay che, però, dal 28 ottobre non risulta sia stata utilizzata per effettuare alcun movimento.

"Temiamo possa essergli successo un incidente o che qualcuno possa averlo avvicinato e gli abbia fatto del male", ha detto il padre di Alvin che esclude un allontanamento volontario del figlio. Sulla scomparsa è stata sporta denuncia e chiunque possa avere informazioni sul 40enne di Bellano è invitato a contattare le forze dell'ordine al numero unico per le emergenze 112.