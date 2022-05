Il Milan resta ancora in attesa dello scudetto, i tifosi delusi: “Torneremo domenica prossima” Delusione, ma anche speranza, in piazza Duomo a Milano, dove i tifosi del Milan si sono radunati per aspettare il verdetto della 37esima giornata di campionato.

Un milanista aspetta l’esito della partita in piazza Duomo

Dopo la vittoria a San Siro contro l’Atalanta (una sconfitta della Dea al Meazza non si vedeva dal 2014) nel match che si è disputato dalle 18 alle 20, i patiti rossoneri potevano ben sperare. Ma la maggior parte di loro non lo ha fatto ad alta voce, perché nel calcio la scaramanzia non è mai troppa. E così, seduti ai tavolini dei bar, uno sguardo sul menu l’altro sullo smartphone per tenere d’occhio gli esiti, hanno aspettato, auspicando in perdita o pareggio dell’Inter, che dalle 20.45 stava giocando in trasferta contro il Cagliari.

"La nostra vittoria non dipende dall'Inter"

Attesa, però, delusa dai tre goal che i neroazzurri hanno inflitto alla squadra sarda, posticipando l’esito del campionato di una settimana. Era dal 1965 che le due squadre cugine non arrivavano a disputarsi lo scudetto alla penultima giornata e la rivalità non si è lasciata desiderare, almeno stando ai cori con cui i milanisti hanno sbeffeggiato l’inno dell’Inter proprio sotto la Madonnina. Anche se c’è chi ha ammesso: “La vittoria non dipende dall’Inter, dipende da noi”.

La delusione dei milanisti dopo la vittoria dell’Inter sul Cagliari

"Torneremo qui domenica prossima"

Pur mantenendo viva la speranza, qualcuno ha lasciato trapelare una punta di delusione: “Ci speravamo, ma festeggeremo domenica prossima, di nuovo qui”. Non tutti, però: “Vengo da Israele – il racconto di un milanista d’oltre mare a Fanpage.it -, ero venuto a Milano sperando che il Milan vincesse oggi, domani purtroppo devo rientrare. Torno senza scudetto, per ora, ma con orgoglio e speranza”. Gli stessi che hanno animato i tifosi rosso-neri almeno per un’ora dopo la fine di Cagliari-Inter: “Forza Milan, sempre e comunque”, dicevano riponendo le bandiere negli zaini.

