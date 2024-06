Il giudice vieta all’influencer Alice Pasti di pubblicare le foto della figlia, il papà: “Danneggia la crescita”

video suggerito

Alice Pasti e la figlia Sole

Con i suoi quasi 140mila follower si definisce prima di tutto "mamma di Sole", la sua bimba di quattro anni. Che adesso, dopo una pronuncia del Tribunale di Pavia, non dovrà più comparire sulla pagina social della mamma influencer. È il caso, sicuramente destinato a fare scuola in materia, che riguarda Alice Pasti, al secolo Alice Matrundola, la 36enne di Vigevano che attraverso video su Instagram e Tik Tok e Instagram ha costruito la sua popolarità virtuale filmando attività come la spesa, i viaggi, la beauty routine, addirittura il parto casalingo. E soprattutto la vita della bambina Sole, quotidianamente ripresa mentre va a scuola o soffia sulle candeline della torta di compleanno.

Ma il padre della bimba ed ex compagno della donna, oggi non ci sta più. E si rivolge così alla legge: "Questa sovraesposizione sta danneggiando la crescita di una minore, senza il mio consenso". E il giudice impone alla mamma di rimuovere foto e filmati della minore dai social. Da adesso in poi – come già accaduto sul profilo Instagram di Chiara Ferragni dopo la separazione da Fedez – la bimba dovrà comparire solo di spalle?

Il ricorso del padre: "Mia figlia esposta ai pericoli della rete"

Il provvedimento, intanto, è stato adottato in via d’urgenza in attesa che la questione venga discussa in modo approfondito nel corso di una udienza apposita. Per la madre infatti, secondo quanto riporta La Provincia Pavese la scelta di esporre la figlia minorenne sui social sarebbe stata "naturale, perché le immagini sono condivise in maniera sana, senza secondi fini", secondo le parole dell'ex commercialista e modella curvy. Non dello stesso parere il padre che, nel ricorso, spiega come inizialmente abbia tollerato questa "sovraesposizione" mediatica per poi accorgersi dei "pericoli della rete" dopo aver notato che i video della figlia "vestita e truccata" su Tik Tok venivano “messi tra i preferiti" da alcuni utenti.

I vestiti indossati dalla bimba con codici promozionali

Una circostanza, in particolare, avrebbe messo l'uomo in allarme. Cioè quando, ad agosto del 2023, la bambina sarebbe stata riconosciuta per le strade di Reggio Calabria mentre camminava con il padre, e poi da un istruttore di un centro sportivo. Contesti per il genitore "per niente spontanei, scenette preconfezionate", diffusi in rete "senza alcuna tutela" e con comportamenti "adultizzanti". Da chiarire, secondo quanto sostiene il padre, anche il coinvolgimento della figlia in alcuni video e foto dove si mostrano vestiti indossati dalla bimba e i conseguenti codici promozionali per acquistarli nella caption. "Al momento non commento quella che volevo rimanesse una vicenda privata", ha intanto fatto sapere Alice Pasti sulla sua seguitissima pagina social. "Mi difenderò nelle giuste sedi, e state sicuri che lo farò con tanta determinazione".