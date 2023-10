Il gestore gli toglie la corrente al negozio, il titolare accende un generatore e finisce intossicato Un 41enne è stato soccorso per intossicazione da monossido di carbonio nel magazzino del suo alimentari a Como. La società erogatrice aveva tolto la corrente all’attività dopo la scoperta di un allaccio abusivo, così il responsabile aveva acceso un generatore a gasolio per tenere accesi i frigoriferi.

A cura di Enrico Spaccini

I vigili del fuoco intervenuti all’alimentari di via Anzani a Como

Il responsabile dell'alimentari di via Anzani 27 a Como è stato soccorso intorno alle 17 di oggi, sabato 14 ottobre, nel seminterrato della sua attività. I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio hanno dovuto indossare le maschere antigas per poter accedere al magazzino dove hanno trovato il 41enne intossicato da monossido di carbonio prodotto da un generatore a gasolio. L'uomo è stato poi trasportato in ospedale in codice rosso.

L'allaccio abusivo alla corrente pubblica

Secondo quanto ricostruito, alcuni giorni fa la polizia locale di Como aveva chiuso quell'attività per 60 giorni a causa di diverse violazioni riscontrate durante un sopralluogo. Il 41enne, inoltre, era stato denunciato per un collegamento abusivo alla corrente pubblica. Così, la società erogatrice dell'elettricità gli ha staccato il contatore della corrente al negozio.

Nelle scorse ore, invece, lo stesso 41enne si è recato nei locali seminterrati dell'alimentari, usati come magazzino, e ha attivato un generatore a carburante. Probabilmente lo ha fatto per evitare il deterioramento della merce contenuta nei frigoriferi.

Il 41enne intossicato dai fumi del generatore

Quel generatore, però, ha prodotto fumi che si sono andati a mescolare con i già nauseabondi odori di quei locali, sprovvisti di un qualsiasi sistema di areazione, che hanno provocato la reazione degli abitanti della zona. Così è stato richiesto un nuovo intervento della polizia locale.

Una volta arrivati all'alimentari, però, hanno scoperto che il 41enne responsabile dell'attività era stato colto da un malore dovuto con ogni probabilità a un'intossicazione da monossido di carbonio. Gli agenti hanno, quindi, richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che, con l'attrezzatura specifica per questi casi, sono entrati nella cantina e hanno portato fuori il 41enne. Dopodiché sono arrivati anche i sanitari di Ats e del 118, che hanno provveduto a trasportare il 41enne in ospedale.