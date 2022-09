Il filobus frena all’improvviso e i passeggeri finiscono a terra: nove feriti Un filobus della linea 90 ha frenato all’improvviso causando la caduta di dieci passeggeri. Soccorsi, non hanno fortunatamente riportato ferite gravi.

Dieci feriti di cui quattro in condizioni serie. Questo il bollettino di un incidente avvenuto oggi pomeriggio a Milano in viale Molise. Erano da poco passate le 16 quando una chiamata di aiuto ha raggiunto il centralino del 118 regionale per segnalare il ferimento di dieci persone a seguito di una brusca frenata di un filobus della linea 90 dell'Atm. Fortunatamente nessuno dei feriti è grave.

Sul posto, l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato quattro ambulanze in codice verde. Gli operatori sanitari, una volta arrivati in viale Molise, hanno soccorso i feriti, di età compresa tra i 19 e i 58 anni. Diversi di loro hanno riportato alcune contusioni ed escoriazioni sul corpo, medicate in loco dai paramedici. Quattro di loto, tuttavia, è stato accompagnato in ospedale in codice giallo per ricevere ulteriori cure ed effettuare altri accertamenti. Nessuno dei feriti, fortunatamente, è grave.

Sul posto la polizia locale e il personale dell'Atm

Lungo viale Molise sono arrivati anche gli agenti della polizia locale e il personale dell'Atm. I primi hanno gestito il traffico che stava andando via via formandosi mentre i secondi hanno effettuato i propri accertamenti per capire il motivo che ha portato il conducente a frenare così bruscamente e all'improvviso. Per il momento non si hanno informazioni circa le cause della frenata. Non è da escludere che il conducente abbia dovuto evitare un pedone o un altro veicolo, oppure che il mezzo abbia avuto un problema di malfunzionamento.