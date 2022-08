Lago Maggiore, scontro tra gommone e motoscafo: 5 feriti, il più piccolo a due anni L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi per cause ancora da chiarire. In tutto nove le persone coinvolte. Uno dei feriti è stato trasferito in codice rosso a bordo di un’eliambulanza.

A cura di Redazione Milano

Ultima week end di agosto drammatico sul Lago Maggiore. Un grave incidente è avvenuto nella serata di oggi – domenica 27 agosto – nel tratto di lago tra Lesa, sulla sponda che ricade nel territorio della provincia di Novara, e Ranco, sul lato varesino del lago. Qui si sono scontrati un gommone e un motoscafo e cinque persone, tra cui una in modo grave, sono rimaste ferite. Nelle operazioni di soccorso in mare (diverse persone sono cadute in acqua) e poi sulla terra ferma sono stati coinvolti un'eliambulanza, diverse ambulanze e automediche, le forze dell'ordine e i mezzi del vigili del fuoco e della guardia costiera.

In tutto sono nove le persone che viaggiavano a bordo delle due imbarcazioni: due a bordo del gommone, e sette, tra cui quattro minori a bordo del motoscafo. Tra le cinque persone quattro sono minorenni, il più piccolo dei quali un bambino di soli due anni. Uno dei giovanissimi feriti è in condizioni più gravi ed è stata disposto il trasferimento d'urgenza in ospedale a bordo di un elicottero su cui è salito in codice rosso. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Rimane ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente.