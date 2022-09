Malore in campo mentre gioca a calcio nel giorno del 14esimo compleanno: è grave Ancora prognosi riservata per il 14enne che ieri ha avuto un malore in campo, durante un’amichevole di calcio locale, e si è accasciato a terra all’improvviso. È successo a Verolanuova (Brescia)

Era sul campo di erba sintetica con il suo gruppo di amici, per un'amichevole di calcio contro un'altra squadra locale. Quando all'improvviso si è accasciato a terra, dal niente. Adesso si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Brescia.

È successo ieri sera venerdì 2 settembre a un ragazzino di Verolanuova, in provincia di Brescia, che proprio quella sera ha compiuto 14 anni. Doveva essere una serata di festa in compagnia, tra calcio e divertimento. Ma un malore l'ha colpito e fatto crollare, con le mani al petto.

Le condizioni del giovane calciatore

I sanitari della squadra locale, intervenuto con estrema prontezza, hanno immediatamente intrapreso le manovre salvavita in attesa dell'arrivo dei medici e sono riusciti a rianimare il ragazzo. Arrivata l'eliosoccorso, il giovane è stato portato d'urgenza al Civile di Brescia, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. È ancora prognosi riservata sulle sue condizioni di salute.

La vicenda di Dimitri

Il pensiero va alla storia di Dimitri Roveri, avvenuta solo pochi mesi fa. Quella del calciatore 28enne, capitano della squadra di calcio di Quingentole (Mantova), morto il 7 maggio all'ospedale San Raffaele dopo un malore in campo. Il ragazzo, che lavorava come giardiniere e addetto alle pulizie in una casa di riposo della provincia di Mantova, proprio in questi giorni sarebbe diventato papà. A stroncarlo, un infarto letale.