Tir tampona bus nella notte in A1, oltre venti feriti e code in direzione Milano Sei passeggeri feriti dopo un tamponamento tra un camion e un bus, avvenuto nottetempo all’altezza del casello di Lodi.

Un autobus con una ventina di passeggeri a bordo è stato tamponato da un tir alle 4 di notte, mentre percorreva la corsia nord dell'autostrada del Sole. L'incidente è avvenuto all'altezza del casello di Lodi (comune di Lodi Vecchio).

I sei passeggeri portati in ospedale

Il danno è stato contenuto: dei 22 passeggeri assistiti dai soccorsi, solo cinque passeggeri sono stati portati in ospedale, tra Lodi e Melegnano, in ambulanza. Un altro, rimasto incastrato sul mezzo, è stato liberato dai vigili del fuoco intervenuti da Lodi e da Sant'Angelo Lodigiano, e successivamente trasportato in eliosoccorso all'ospedale Humanitas di Rozzano.

Nessuno è in pericolo di vita.

Code e disagi per la viabilità in direzione Milano

Sulle cause e sulla dinamica dell’impatto indagano gli agenti della polizia stradale, sul posto insieme ai vigili del fuoco. Durante le operazioni di soccorso, oltre all’elisoccorso anche tre ambulanze e un’automedica, le corsie della A1 verso Milano sono state momentaneamente chiuse: per questo alle 8 di mattina, come segnalato da Autostrade per l'Italia, la coda di macchine tra le corsie era lunga quattro chilometri.