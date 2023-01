Il figlio del consigliere regionale Altitonante aggredito sui Navigli a Milano: “Operato al timpano” Il figlio del consigliere regionale in Lombardia, Fabio Altitonante, è stato aggredito a Milano da una baby gang: è stato operato a un timpano.

A cura di Ilaria Quattrone

"Oggi piccolo pit stop per Fede, operato al timpano dopo essere stato aggredito da una baby gang, che voleva sottrargli il cellulare": inizia così il post su Facebook del consigliere regionale lombardo di Forza Italia, Fabio Altitonante, che ha raccontato come il figlio di appena 16 anni sia stato vittima di un'aggressione a Milano.

Il consigliere regionale, considerata la paura provata per quanto subito dal figlio e le conseguenti problematiche fisiche, ha voluto porre l'attenzione su un tema che, negli ultimi mesi, è particolarmente dibattuto: la sicurezza a Milano. Ha infatti scritto: "Da papà, prima di tutto, mi chiedo a quale deriva sia arrivata la nostra Milano, dove è pericolosa anche una passeggiata con gli amici sui Navigli… Prendiamone atto!".

Il ragazzo aggredito quattro mesi fa da una baby gang

Il ragazzo sarebbe stato aggredito quattro mesi fa in un tentativo di rapina: la baby gang gli avrebbe provocato un problema al timpano tanto da costringerlo a sottoporsi a un intervento chirurgico. Non è stato specificato se le forze dell'ordine siano riusciti a identificare i responsabili. In ogni caso, fortunatamente, l'intervento chirurgico sembrerebbe essere andato a buon fine.

"Operazione ok: grazie a tutti i medici, agli infermieri e al personale sanitario. Mi ritengo una persona moderata – continua il consigliere – che non ha mai strumentalizzato le vicende personali". Tantissimi i commenti sotto il post. Non solo persone che augurano una pronta guarigione al sedicenne, ma anche molti che condividono la sensazione che nel capoluogo meneghino la sicurezza stia diventando un problema.