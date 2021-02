Il Duomo di Milano riapre al pubblico: dall'11 febbraio riprendono le visite turistiche nel luogo simbolo della città. A renderlo noto è la Venerabile Fabbrica del Duomo precisando che le visite saranno concesse dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 su consigliata prenotazione tramite il sito www.duomomilano.it. Al via da domani 9 febbraio invece la riapertura di tutte le mostre già inaugurate e poi chiuse al pubblico dal 4 novembre scorso: tra queste da non dimenticare "Divine e Avanguardie. Le donne nell’arte russa" e "Prima, donna. Margaret Bourke-White" ospitate a Palazzo Reale. E ancora: la mostra "Carla Accardi. Contesti" al Museo del Novecento e "Sotto il Cielo di Nut. Egitto divino" al Museo Archeologico. I milanesi potranno ritornare ad ammirare anche le esposizioni temporanee allestite durante il periodo di lockdown e mai riaperte, come "Giuseppe Bossi e Raffaello" al Castello Sforzesco e l’installazione artistica "Interazioni Antologiche" di Francesco Panozzo a Casa della Memoria. Fino ad oggi raccontate al pubblico attraverso video e immagini sul web.

Con la zona gialla riparte anche la cultura

In Lombardia la cultura riparte grazie all'entrata in vigore della zona gialla che consente ai musei e alle sedi espositive di riaprire al pubblico dal lunedì al venerdì. Restano esclusi i giorni festivi. Così tre mostre potranno essere inaugurate per la prima volta già domani martedì 9 febbraio: "La prima stagione di Gianni Dova" alla Casa Boschi di Stefano, "Orticanoodles. Inside" allo Studio Museo Francesco Messina e "Qhapaq Ñan. La grande strada inca" al Mudec, nella sala Khaled Assad. La Fabbrica del Vapore invece ospiterà "Frida Khalo. Il caos dentro" e la Cittadella degli Archivi "Philippe Daverio a Milano". Per tutte le mostre la prenotazione non è necessaria ma fortemente consigliata per evitare code di attesa visto che tutti i visitatori dovranno seguire un protocollo di sicurezza prima di entrare nelle sale.

Da domani riapre anche il Cenacolo

Da domani 9 febbraio riaprono anche le porte del Cenacolo, rimasto chiuso a causa della norme stringenti in materia di contenimento anti contagio da Coronavirus. Chiusura che è costata una perdita dell'80 per cento rispetto al 2019, come ha precisato la direttrice dei musei statali lombardi, Emanuela Daffra. Che poi aggiunge: "Se quest'anno raggiungessimo il 40 per cento dei numero del 2019 sarebbe un ottimo risultato". I giorni di apertura andranno dal martedì al venerdì e gli ingressi saranno scaglionati: primo accesso alle 9.45 e ultimo alle 18.45. Con gruppi di 12 persone scaglionati ogni 15 minuti fino al 16 febbraio quando i posti disponibili aumenteranno a 18: per accedere alle sale i biglietti possono essere acquistati sia online che nella biglietteria. Le porte resteranno chiuse ancora nel weekend.