Prima il ritorno del sole, dopo giornate grigie e piovose. Poi il brusco abbassamento delle temperature, con l'arrivo di Burian, massa di aria fredda proveniente dai Balcani che porterà gelo e forse anche neve. Queste le previsioni meteo a Milano per la giornata di domani, giovedì 11 febbraio e i giorni a seguire. Dopo una giornata, quella odierna, caratterizzata dalla pioggia, il tempo è destinato a cambiare.

Meteo Milano giovedì 11 febbraio: sole e cielo sereno

La giornata di oggi, mercoledì 10 febbraio, sarà piovosa per tutta la mattinata. Le precipitazioni dovrebbero cessare nel pomeriggio: a partire dal tardo pomeriggio o dalla serata le nubi potrebbero diradarsi e lasciare spazio a qualche schiarita. Sarà il preludio di quanto avverrà domani, giovedì 11 febbraio, quando si attende cielo sereno per la gran parte della giornata, col sole a farla da protagonista. Qualche nuvola è attesa solo in serata. Sul fronte delle temperature, la giornata di domani sarà l'ultima caratterizzata da valori quasi miti, con massime oltre i dieci gradi e minime che si manterranno un paio di gradi sopra lo zero.

Previsioni meteo: da venerdì 12 febbraio arriva il gelo

Da venerdì 12 febbraio arriva il gelo. Le temperature crolleranno, con massime che non arriveranno a 5 gradi e minime che scenderanno sotto zero. È il preludio dell'arrivo di Burian, la massa di aria fredda proveniente dai Balcani che sferzerà Milano in particolare nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 febbraio. Nel weekend le temperature massime scenderanno ulteriormente: sabato il termometro potrebbe non salire oltre un grado. E in caso di precipitazioni, non è escluso che possa nevicare: per chi festeggia San Valentino potrebbe anche essere uno scenario romantico.