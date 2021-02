Domani, domenica 14 febbraio, in Lombardia ci sarà cielo prevalentemente sereno. Qualche nuvola potrà arrivare in serata nelle aree occidentali. Questo è quanto previsto dal bollettino diramato da Arpa Lombardia. Per domani inoltre non saranno previste precipitazioni, ma le temperature – a causa dell'arrivo di Burian, la massa di aria fredda – saranno in lieve calo: le minime saranno attorno ai -3 gradi centigradi e le massime attorno ai 5 gradi centigradi. Proprio il passaggio di Burian porterà gelate in pianure. A Milano le temperature minime saranno attorno ai -3 gradi e le massime invece attorno ai 7 gradi.

Previsioni meteo Milano lunedì 15 febbraio

Per lunedì 15 febbraio invece il cielo sarà poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle Alpi. Non sono previste precipitazioni, ma deboli nevicate sulle Alpi e anche gelate in pianura. Nonostante questo sia le temperature minime che le massime saranno in aumento.A Milano ci sarà un cielo poco nuvoloso con temperature minime stazionarie (saranno sempre attorno ai -3 gradi) e massime invece in leggero aumento (8 gradi).

Previsioni meteo Milano martedì 16 e mercoledì 17 febbraio

Martedì 16 e mercoledì 17 febbraio in Lombardia si prevede cielo irregolarmente nuvoloso. Martedì non dovrebbe piovere mentre mercoledì sono previste possibili precipitazioni. Le temperature sia martedì che mercoledì saranno in aumento. A Milano invece martedì è previsto cielo nuvoloso con minime in aumento (zero gradi) e massime stazionarie (8 gradi). Mercoledì invece, nonostante il cielo nuvoloso, le temperature aumenteranno: le minime saranno attorno ai 4 gradi e le massime attorno agli 11 gradi.