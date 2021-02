Ghiaccio e neve in vista per la città di Milano nei prossimi giorni, con temperature che verranno abbattute sotto lo zero: questo quanto atteso dagli esperti meteorologi per il weekend di sabato 13 e domenica 14 febbraio, giornata in cui si festeggerà, restrizioni permettendo, la giornata di San Valentino. Le coppiette, però, oltre che con i Dpcm, dovranno vedersela anche con un terzo incomodo: il clima gelido sarà infatti dettato dall'arrivo di Burian, la massa di aria fredda proveniente dai Balcani.

L'esperto: L'inverno è tutt'altro che finito

Secondo quanto specificato dal meteorologo Edoardo Ferrara a Milanotoday, a partire dal weekend, "arriverà aria molto fredda dai Balcani, che farà crollare le temperature con minime notturne sotto lo zero (anche fino a -4/-6 gradi nell'hinterland) e massime in genere non oltre i 3-5 gradi". Questo, dopo diversi giorni in cui le perturbazioni che "fino a mercoledì (10 febbraio, ndr) compreso riproporranno piogge e rovesci di passaggio a intermittenza, alternati a delle aperture il tutto in un contesto climatico non particolarmente freddo". Nel giorno degli amanti, dunque, ci sarà anche il rischio di dover avere a che fare con la neve, oltre che con il ghiaccio. Le temperature gelide che si vivranno a partire dalle 48 ore del prossimo weekend provocheranno quindi non pochi disagi. "Inizialmente quest'aria fredda sarà secca – ha continuato Ferrara a Milanotoday -, ma è probabile che nella prossima settimana interagirà con l'arrivo di nuove perturbazioni, che potrebbero portare la neve anche sul capoluogo meneghino". L'esperto, prima di congedarsi, ha messo tutti in allerta: "L'inverno non è finito, anzi, tutt'altro".