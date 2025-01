video suggerito

Il cuore "segreto" di Milano: dove è possibile ammirare l'opera incastonata in un muro della città È stato realizzato con una stampante 3D da un artista misterioso che si fa chiamare Neminem Zerum. Piccolo e poco vistoso, è forse un invito a soffermarsi sui dettagli in una città veloce come Milano.

(Foto di: Francesco Crippa)

In uno dei quartieri più pulsanti della città di Milano, Porta Venezia, si nasconde la scultura di un cuore, incastonata nel marmo di uno dei bastioni. Per la precisione, quello Orientale, collocato a destra arrivando da Corso Venezia, sul lato interno della porta e a pochi centimetri dal suolo. Sembra fatto di bronzo, ma si tratta in realtà di un'opera realizzata con una stampante 3D da Neminem Zerum, artista dall'identità ignota (sulla sua pagina Instagram si presenta come "Schwarzschild") che crea installazioni e immagini cyber-distopiche di Milano.

Da qualche anno Neminen Zerum riempie nicchie, buche, fessure e pertugi della città con le sue creazioni stampate in 3D. Sono opere piccole e poco appariscenti, come se fossero inviti, in questa città veloce, a fermarsi per cercare e dare valore ai dettagli. Il cuore di Porta Venezia, del tutto simile nelle dimensioni e nei dettagli accuratissimi a un cuore anatomico umano, è una delle sue creazioni più famose. Risale al 2022 e sulle sue pagine social l'artista l'ha presentata con le didascalie "Batti-mi" e "City-Heart".

La nicchia in cui il cuore è incastonato era, in passato, la sede di uno dei cardini delle porte che si aprivano e chiudevano tra i due dazi. Gli altri fori sono stati riempiti in passato con granito rosa, lo stesso materiale di cui sono composte le strutture dei bastioni. Un'incavo però è rimasto aperto e l'artista ha deciso di collocarci il suo cuore stampato.