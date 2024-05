video suggerito

Il corpo di una donna è stato trovato in un parcheggio a Como: inutili i soccorsi ll cadavere di una donna di 50 anni è stato trovato in un parcheggio in via Bellinzona a Como: si indaga per capire cosa sia successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragica scoperta nella mattina di oggi sabato 18 maggio. Il cadavere di una donna di 50 anni è stato trovato in un parcheggio in via Bellinzona a Como. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire. Purtroppo per la 50enne non c'è stato più nulla da fare: quando i sanitari sono giunti sul posto i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Sul decesso indaga la polizia di Como. Stando alle prime informazioni, i traumi presenti sul corpo farebbero pensare a ferite dovute a una caduta. Per questo, e dato anche il fatto che il parcheggio si trova sotto a un cavalcavia dell'autostrada, si ipotizza un gesto volontario. Ma al momento nulla è certo, per questo non si esclude ancora alcuna pista investigativa.

Certo è che il corpo è stato trovato probabilmente da un passante verso le 7 di oggi sabato 18 maggio. Il parcheggio dove è stato trovato il corpo si trova in via Bellinzona, la strada – come riporta La Provincia di Como – che conduce dal quartiere di Monte Olimpino al quartiere di Ponte Chiasso, a pochi metri c'è il confine con la Svizzera.