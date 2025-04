video suggerito

Il corpo decapitato trovato sui binari della stazione di Desio è di una donna: circolazione ferroviaria in tilt È di una donna il cadavere trovato questa mattina, giovedì 3 aprile, sui binari della stazione di Desio (Monza e Brianza). Le iniziali difficoltà nell’identificazione sono dipese dal fatto che il corpo è stato straziato e decapitato presumibilmente nell’impatto con uno o più treni. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giulia Ghirardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È di una donna il cadavere trovato questa mattina, giovedì 3 aprile, intorno alle ore 6:00 sui binari della stazione ferroviaria a Desio, in provincia di Monza e Brianza. Le iniziali difficoltà nell'identificazione sono dipese dal fatto che il corpo è stato straziato e decapitato presumibilmente nell'impatto con uno o più treni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente, un gesto estremo o altro.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'allarme è stato lanciato pochi minuti dopo le 6. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

Sono stati chiamati anche i vigili del fuoco di Monza e i carabinieri. I pompieri hanno aiutato nelle operazioni di recupero del corpo. Nel frattempo i carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Non è ancora chiara al dinamica dell'incidente, non si sa se si sia trattato di un incidente o un gesto estremo. Ovviamente per consentire tutte le operazioni di soccorso, è stato necessario sospendere la circolazione ferroviaria con ripercussioni su tutto il traffico.

"La circolazione della direttrice è sospesa tra le stazioni di Desio e Seregno per necessari accertamenti delle forze dell’ordine. Necessarie variazioni per riorganizzare il servizio. I treni nella tratta Seregno-Saronno viaggiano regolarmente. I viaggiatori da Saronno diretti a Milano possono usare i treni della linea S3, oppure il Malpensa Express con destinazione Milano Cadorna. Dalla stazione di Como, invece, è possibile utilizzare i treni della rete Ferrovienord Como-Saronno-Milano. Da Camnago, si possono usare i treni della linea S4 per Milano Affori, Bovisa, Milano Domodossola e Milano Cadorna", si legge in una nota stampa diffusa da Trenord.