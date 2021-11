Il consigliere regionale M5s no green pass: “Domani distribuirò tamponi gratis davanti al Pirellone” Il consigliere regionale del M5s contrario al green pass, Luigi Piccirillo, ha annunciato che domani, poco prima dell’inizio della seduta del consiglio regionale a Palazzo Pirelli, distribuirà in piazza Duca d’Aosta dei tamponi gratis come “impegno personale” contro l’obbligo del certificato verde nei luoghi di lavoro, quella che lui ritiene “una violazione dei diritti dei lavoratori”.

A cura di Simona Buscaglia

Il consigliere regionale Luigi Piccirillo (Fonte foto Facebook)

Il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Luigi Piccirillo, domani, in occasione della seduta del consiglio regionale lombardo, alle ore 9.45, distribuirà tamponi anti-Covid gratis in piazza Duca d'Aosta. Piccirillo è lo stesso che, contro l'obbligo del green pass nei luoghi di lavoro, aveva trasferito il suo ufficio di Palazzo Pirelli sul marciapiede di fronte la sede del parlamento lombardo. La nuova azione di protesta, commenta il consigliere regionale del M5s Piccirillo, avviene in seguito a quello che lui definisce "una sostanziale indifferenza delle istituzioni nella salvaguardia dei lavoratori e del loro diritto all'occupazione".

Piccirillo: "M'impegnerò personalmente nella distribuzione dei tamponi"

Il consigliere regionale lombardo Luigi Piccirillo ha aggiunto che assumerà "un impegno economico personale per salvaguardare un diritto gravemente violato", impegnandosi "personalmente nella distribuzione di tamponi alla cittadinanza, come risarcimento morale e costituzionale a quanti violano la carta costituzionale nata grazie al sacrificio di chi ha combattuto l'oppressione e la violenza fascista" ha scritto anche in una nota. Il consigliere, in un'intervista a Fanpage.it, si era dichiarato contro il certificato verde "come azione politica" ma non contro i vaccini: "Se introdurranno l'obbligo di vaccinarsi io sarò il primo a sottostare, come ho sempre fatto, a una legge dello Stato", aveva precisato. Secondo Piccirillo il green pass "è un'azione politica che aumenta le differenze sociali perché ci sono persone che non si possono permettere di spendere 400 euro di tamponi anche perché, ad oggi, rispetta le regole non vaccinandosi".