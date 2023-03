Il Comune di Milano non lascerà più le multe sul parabrezza: ecco come saranno notificate Le regole sugli avviso delle contravvenzioni cambieranno definitivamente dal primo aprile: non ci saranno più le multe sul parabrezza.

A cura di Giorgia Venturini

A Milano nessuna multa verrà più segnalata con un avviso cartaceo lasciato sul parabrezza. Le regole sugli avviso delle contravvenzioni cambieranno definitivamente dal primo aprile: spariranno le multe lasciate sotto al parabrezza, ma per vedere se si è destinatari di una contravvenzione sarà necessario scaricare l'applicazione Fascicolo del cittadino e controllare le notifiche.

Cosa cambierà per gli avvisi delle multe

Il Comune è pronto quindi a cambiare le regole. Per vedere se sono state ricevute multe è necessario scaricare l'app sul proprio cellulare. Nel caso in cui però le notifiche sul telefono verrano ignorate o non verranno notate, il destinatario delle contravvenzioni riceverà un avviso a casa ma con un costo più alto: ovvero un rincaro di 14 euro per chi vive a Milano e 18 per chi vive fuori città.

Non sarà però l'unico cambio di regole: salta anche lo sconto del 30 per cento per chi paga entro i 5 giorni. Questo porterà il cittadino a pagare una multa non inferiore ai 54 euro. Nuove norme che potrebbero far preoccupare i milanesi, soprattutto quelli che non hanno ancora ben chiara l'applicazione.

La proposta dei consiglieri della Lega

A dare battaglia a queste nuove regole sono soprattutto i consiglieri della Lega Alessandro Verri e Deborah Giovanati che hanno chiesto che vengano portate avanti ancora le contravvenzioni cartacee lasciate sul tergicristallo. I due consiglieri leghisti hanno precisato: "Dobbiamo agevolare il pagamento, Milano non recupera oltre il 50 per cento delle contravvenzioni erogate, con un ammanco per la città di milioni di euro".

Da qui la proposta di aprire uno sportello in ogni municipio e permettere uno sconto sulla multa per chi paga la sanzione entro due giorni dalla notifica. Poi concludono: "Vorremmo evitare il caos sulle multe e mettere in difficoltà quella fetta di popolazione che non ha ancora dimestichezza con App varie, costringendoli a pagare le contravvenzioni maggiorate dalle spese di notifica".