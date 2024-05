video suggerito

Il Comune di Mantova darà 150 euro al mese a chi si trasferisce a vivere lì: “Benvenuti in città” Parte il progetto del Comune di Mantova che riconosce un contributo sull’affitto a chi si trasferisce a vivere lì: il bonus è per famiglie e single entro un certo Isee. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Come promesso, dal 6 maggio il Comune di Mantova darà 150 euro al mese a chi vorrà trasferirsi a vivere nella città dei Gonzaga. Si tratta di un contributo per pagare l'affitto voluto dal sindaco Mattia Palazzi per incentivare i single e famiglie under 36 ad accettare offerte di lavoro nella zona. Inoltre l'amministrazione comunale darà un aiuto ai giovani che non posso lasciare la casa dei genitori perché il costo dell'affitto è troppo alto.

Il Comune darà 150 euro a chi si trasferisce a Mantova

L'iniziativa del Comune di Mantova nasce dal fatto che nel territorio si stanno insediando alcuni importati poli industriali e logistici: in particolare quello dell'Adidas, che conterà in tutto 700 dipendenti, e quello della Nestlé, che che richiamerà circa 500 lavoratori. Ma queste persone devono anche poter trovare un alloggio che gli permetta di vivere dignitosamente.

"La politica nazionale pare non pensare ad un problema reale e concreto che noi viviamo tutti i giorni: il costo degli affitti aumenta, mentre i salari non crescono da anni. Sui salari non possiamo fare nulla, ma sul costo affitti con questa misura agganciamo alla offerta di nuovo lavoro e Mantova una politica di incentivi per la residenza nella nostra città".

Con queste parole Mattia Palazzi ha presentato il progetto ‘Benvenuti in città', con cui mira a rendere più attrattiva la città di Mantova. Per ottenere il contributo il costo dell'affitto dovrà essere di almeno 350 euro, ma con i prezzi attuali delle case è quasi impossibile trovare un canone di locazione inferiore. Inoltre per poter accedere a questo aiuto da parte dell'amministrazione comunale i giovani under 36 dovranno avere un Isee compreso tra i 9.500 e i 40mila euro, tutti gli altri lavoratori tra i 14mila e i 40mila euro all'anno.

Nasce il progetto ‘Abitare Borgochiesanuova'

Oltre al contributo di 150 euro, il Comune ha deciso di mettere a disposizione di giovani e famiglie che si trasferiscono a Mantova 67 nuovi appartamenti nel quartiere Borgochiesanuova, dove è stata da poco operata un'importante opera di riqualificazione. Insomma l'obiettivo del sindaco è che nessuno abbia più scuse per non voler andare a vivere e lavorare nella città che fu dei Gonzaga.