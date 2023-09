Il cane Bamboo non si arrende alla morte della compagna di giochi Carla e veglia sulla sua tomba Un pastore australiano non vuole lasciare andare la sua compagna di giochi, un pastore tedesco, morta a nove anni per una malattia e non si allontana dalla sua tomba. La storia di Bamboo e Carla arriva dalla provincia di Brescia.

A cura di Fabio Pellaco

Bamboo sulla tomba della sua amica Carla (foto Facebook)

Un legame che supera la morte e unisce umani e animali, senza distinzione. È la storia di Bamboo e Carla, due cani bresciani, compagni di giochi divisi dal destino. Bamboo non vuole lasciare andare la sua amica, scomparsa dopo una breve malattia, e veglia sulla tomba realizzata dalla sua padrona nel posto che più amava.

I due cani erano compagni di giochi

A raccontare la storia è stata Giulia Pulcini, titolare della Scuderia Ippokampo, un centro equestre a Borgosatollo, alle porte della città di Brescia. È proprio lì che nasce l'amicizia tra un pastore australiano e un pastore tedesco. Bamboo lui, Carla lei.

Carla però si ammala e a soli nove anni, il 18 settembre, si spegne nonostante le cure amorevoli della sua padrona. "Hai sempre rubato il cuore di tutti quelli che hai incontrato e con te se ne è andato un pezzo del mio", l'ha salutata Pulcini con un post sui social, raccogliendo alcuni video che la ritraggono giocare spensierata insieme a Bamboo e agli altri suoi amici ospiti della scuderia.

Per Carla il centro di Borgosatollo era diventata una seconda casa. "Abbiamo così deciso di piantare una piantina in sua memoria – si legge in un altro post – in modo che, vedendola crescere negli anni, è un po' come se Carla fosse lì con noi".

Bamboo non si allontana mai dalla tomba dell'amica

Ma a soffrire della perdita non sono solo gli esseri umani, anche Bamboo si è trovato improvvisamente a non avere più la sua compagna di giochi. Dopo essere arrivato in scuderia, appena sceso dalla macchina della sua padrona, il pastore australiano è andato a sdraiarsi sulla tomba della sua amica. Un gesto immortalato in un video pubblicata sui social che ha intenerito tutta la rete.

"È stata una scena tanto commovente quanto straziante, che ci ha lasciati senza parole. È incredibile come un cane possa capire così tanto senza che nessuno gli abbia spiegato nulla", ha scritto Pulcini. Un legame che supera la morte e unisce anche gli animali. "Grazie Carla, grazie Bamboo siete qualcosa di speciale e lo rimarrete per sempre".