“Il cadavere di un neonato galleggia nel Naviglio”: paura a Pavia, ma era una statuetta di legno Un passante ha chiamato il 112 pensando di aver notato il cadavere di un neonato nel Naviglio. Fortunatamente, invece, si trattava solamente di una statuetta di legno.

Grande spavento ma fortunatamente solo un falso allarme a Vellezzo Bellini, in provincia di Pavia, dove nel pomeriggio di oggi un passante ha creduto per alcuni momenti di aver avvistato un neonato galleggiare nelle acque del Naviglio Pavese. Il passante, allarmato per quella che pensava essere una macabra scoperta, ha immediatamente chiamato il 112 invocando l'intervento dei soccorsi.

"Il corpo di un neonato nel Naviglio", ma era una statuetta di legno

Sul posto allora l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato un'automedica in codice rosso, arrivata insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco di Pavia. Questi ultimi si sono calati nelle acque del canale per recuperare quello che si credeva un cadavere scoprendo, fortunatamente, che non si trattava del corpicino di un bambino, bensì di una statuetta di legno presumibilmente di un presepe. I soccorritori del 118, i militari e i pompieri sono quindi rientrati confortati dal fatto che nessun neonato avesse perso la vita.

