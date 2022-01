Ponte di Legno, seggiovia si blocca all’improvviso: sciatori restano sospesi a diversi metri da terra Pomeriggio di paura per alcuni sciatori a Ponte di Legno, in provincia di Brescia, rimasti bloccati sulla seggiovia e sospesi a diversi metri da terra per circa un’ora.

Pomeriggio di paura per alcuni sciatori a Ponte di Legno, in provincia di Brescia, rimasti bloccati sulla seggiovia e sospesi a diversi metri da terra per circa un'ora. Tutto è successo ieri, domenica 30 gennaio, pochi minuti prima delle 16.30. Il forte vento che soffiava su Ponte di Legno, pare abbia mandato in tilt il sistema di macchinazione della seggiovia dell'impianto di Casola, paralizzandone il flusso in salita e discesa.

Seggiovia si blocca a metà percorso, paura per gli sciatori

Sul posto sono prontamente intervenuti i tecnici e gli operatori della Sit, la società che si occupa di gestire gli impianti sciistici, che hanno operato manovre per ripristinare il regolare funzionamento della seggiovia. Purtroppo per gli sciatori rimasti bloccati, però, l'opera di manutenzione ha richiesto più tempo del previsto, motivo per cui i gestori sono stati costretti ad allertare il numero unico per le emergenze 112. All'impianto di Casola sono arrivati quindi i vigili del fuoco, una squadra del Soccorso Alpino e un'ambulanza dei soccorritori di Ponte di Legno. Gli sciatori rimasti sospesi in aria sono stati tranquillizzati dagli altoparlanti mentre le squadre di soccorso stavano organizzandosi per un intervento meno invasivo e rocambolesco possibile. E proprio quando erano pronti ad agire per mettere fine al supplizio degli sciatori, verso le 17.30, la seggiovia ha ripreso a funzionare, portando i clienti al traguardo. Nessuno dei bloccati è rimasto ferito nonostante siano rimasti bloccati al freddo per circa un'ora: grande, invece, lo spavento. Solo una sciatrice, come riporta BresciaToday, è stata soccorsa e portata in ospedale per accertamenti. Nulla di grave, comunque, pare.