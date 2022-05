Il borseggiatore del Castello Sforzesco di Milano incastrato da una foto ricordo Il ladro è stato riconosciuto e arrestato grazie a una foto sul cellulare, che lo ha immortalato proprio mentre metteva le mani dentro la borsa di una donna.

La foto ricordo che ha immortalato il ladro

Una foto in posa. La mamma dietro, il figlio davanti, sorriso a favore di fotocamera del telefonino davanti a uno dei monumenti più belli di Milano. Un momento felice di una gita domenicale al Castello Sforzesco, trascorsa a passeggiare e a mangiare un gelato in centro, che si interrompe quando la donna (un'ucraina di 40 anni, ospite insieme al suo bambino da una connazionale che risiede in provincia) si accorge che dal portafoglio mancano tutti i contanti. E non pochi, visto che sono ben 600 euro. Inizialmente prevalgono la disperazione, lo sconforto, la delusione. Poi, all'improvviso, ecco arrivare l'intuizione geniale.

Il ladro immortalato

C'è solo un momento in cui qualcuno potrebbe averle sottratto i soldi: quello della foto ricordo, quando era rivolta verso l'obiettivo e, distratta, non si era curata di proteggere la borsa aperta. Così scorre le immagini sul cellulare, finché finalmente non la trova: quella in cui è immortalato il borseggiatore, colto in flagrante con le mani sul suo bottino. Fermo immagine di uno scippo, che ritrae senza possibilità di errore il volto del ladro. Che, grazie a questa foto, è stato fermato poco dopo dalla polizia e arrestato per furto. Costretto dagli agenti, ha restituito solo parte della refurtiva: 200 euro, e addio agli altri 400.