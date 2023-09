Fine anticipata per il concerto dei The Kolors sui Navigli: il battello rischia di affondare Paura a bordo del battello che ospitava il concerto intinerante dei The Kolors sui Navigli di Milano: durante lo show ha iniziato a imbarcare acqua e a inclinarsi. Evacuato il pubblico. “La barca ha incontrato un ostacolo sul fondo”

Il concerto dei The Kolors in barca sui Navigli (Instagram Rudy Zerbi)

Paura a bordo del battello NavigaMi che ieri pomeriggio ospitava il concerto intinerante dei The Kolors, in giro sui Navigli di Milano per promuovere un evento a marchio Vivident: durante lo show, all'improvviso, il natante ha iniziato a imbarcare acqua e a inclinarsi pericolosamente verso il basso. Con l'effetto immediato di far evacuare strumenti e pubblico, e mettere così fine al live degli autori del tormentone estivo 2023 Italodisco.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente che ha portato al quasi affondamento della barca, normalmente adibita alle escursioni turistiche. Una prima versione dei fatti la riporta a La Repubblica Francesco Zanibelli, presidente di NavigaMi. "Purtroppo è un fatto noto che sui fondali dei Navigli ci siano carrelli della spesa, pali della luce, motorini biciclette, monopattini buttati nei canali dai vandali", ha dichiarato.

"In questo caso, ripeto, non so quale possa essere stato l’ostacolo contro cui la barca ha sbattuto, ma credo che lo scopriremo. Ora stiamo tentando di salvare l’imbarcazione. Cerchiamo di fare di tutto per evitare che l’acqua venga a contatto con le batterie, per non danneggiarle”. In ogni caso, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito né si sono registrati momenti di tensione a bordo: l'acqua del Naviglio Grande, in quel punto, è profonda poco più di un metro.