Bassotto finisce in acqua nel Naviglio, un poliziotto si tuffa e lo salva: lieto fine per Attila Il cagnolino era riuscito a scappare mentre faceva una passeggiata nei dintorni del Naviglio Grande. Forse preso dalla paura, si è tuffato rischiando di annegare. Decisivo l’intervento di un agente di polizia, che vedendolo in pericolo si è gettato in acqua e lo ha tratto in salvo.

A cura di Sara Tirrito

Il bassotto Attila insieme agli agenti che lo hanno tratto in salvo

Un bassotto arlecchino di due anni è stato portato in salvo dalla polizia nel Naviglio grande, a Milano. Il cane, di nome Attila, stava passeggiando insieme al padrone ma è riuscito a fuggire e ha iniziato a vagare per via Lodovico il Moro nel pomeriggio di lunedì 4 settembre.

Vedendolo girovagare, la volante di zona lo ha avvicinato. Lui, forse mosso dalla paura, è scappato. Nella fuga è finito in acqua nel Naviglio e ha cominciato ad annaspare. Accortosi del pericolo, uno dei due agenti del Commissariato di Porta ticinese si è tuffato per afferrarlo e andare in suo soccorso.

Identificato grazie al microchip, il cane è stato restituito alla sua famiglia, che ha ricostruito la dinamica delle ore precedenti. A quanto si apprende, quando è scappato, Attila si trovava a spasso con il marito della sua proprietaria, una donna di 35 anni, in via Cottolengo, a pochi minuti dal Naviglio grande.

Poco dopo essersi messo in fuga, sarebbe stato investito di striscio da una macchina che non si è fermata a soccorrerlo. Ora Attila sta bene. È stato accompagnato in un ambulatorio veterinario per degli accertamenti ma non ha riportato danni di rilievo.