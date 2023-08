Perde il controllo dell’auto e finisce nel lago di Como, 25enne si salva uscendo dal finestrino rotto Un 25enne ha perso il controllo dell’auto ed è finito nel lago di Como nella serata di giovedì 17 agosto. Il giovane si è salvato uscendo dal finestrino rotto e raggiungendo la riva a nuoto.

A cura di Enrico Spaccini

Un 25enne è finito nel lago di Como insieme alla sua macchina intorno alle 21:30 di ieri sera, giovedì 17 agosto. Forse a causa dell'alta velocità, l'automobilista ha perso il controllo della vettura rischiando di sprofondare insieme all'auto a Dervio (in provincia di Lecco). Nonostante i traumi, il giovane è riuscito ad abbandonare l'abitacolo e a raggiungere la riva a nuoto, dove è stato trovato privo di sensi.

L'incidente lungo la provinciale 72

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che passavano per la provinciale 72. Il 25enne stava raggiungendo Dervio da Bellano quando ha perso il controllo del mezzo. In pochi attimi si è schiantato contro il muretto che delimita il tratto stradale, si è ribaltato e ha oltrepassato il parapetto rotolando e precipitando giù dalla scogliera direttamente nel lago.

I vetri dei finestrini, del parabrezza e del lunotto posteriore sono esplosi. Il giovane, che non indossava la cintura di sicurezza, è riuscito ad abbandonare il veicolo nonostante i traumi e l'acqua che stava invadendo l'abitacolo. Dopodiché ha raggiunto la riva a nuoto, per poi svenire su uno scoglio con parecchie ferite causate dalle schegge di vetro e dalle lamiere.

L'intervento dei soccorsi

Il ragazzo è stato poi raggiunto dai vigili del fuoco della squadra nautica del distaccamento di volontari di Bellano e dai soccorritori del nucleo specialisti in interventi speleo alpini fluviali del comando provinciale di Lecco. I volontari del soccorso bellanese gli hanno prestato le prime cure. Dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasferito in ospedale. Stando alle prime informazioni, il 25enne non sarebbe in pericolo di vita.