Il barista si rifiuta di dargli da bere, lui gli dà fuoco e fugge: uomo ricercato nel Varesotto L'episodio è avvenuto attorno alle 14:00 di oggi in un bar Fagnano Olona, in provincia di Varese. La vittima è stata portata d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, mentre l'aggressore è in fuga. I Carabinieri sono sulle sue tracce.

Oggi pomeriggio a Fagnano Olona, in provincia di Varese, un uomo ha gettato del liquido infiammabile addosso a un barista che si era rifiutato di servigli da bere e poi gli ha dato fuoco. La vittima è stata trasportata in codice giallo con alcune ustioni all'ospedale Niguarda di Milano. Nel frattempo l'uomo, un soggetto già noto alle forze dell'ordine, si è dato alla fuga, ma i Carabinieri al momento sarebbero sulle sue tracce.

L'aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, attorno alle 14:00. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che l'uomo si sia avvicinato al barista di un locale di via Marconi, un 40enne di origine cinese che poco prima si era rifiutato di servirgli da bere, e gli abbia gettato addosso del liquido infiammabile per poi dagli fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con un'ambulanza e un'auto medica, hanno prestato una prima assistenza alla vittima, che presentava diverse ustioni, e l'hanno trasferita in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano.

L'aggressore è scappato tentando di far perdere le sue tracce, ma si tratterebbe di un uomo già noto alle forze dell'ordine sul territorio. I Carabinieri della compagnia di Busto Arsizio sarebbero già sulle sue tracce.