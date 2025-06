video suggerito

Dà fuoco a un barista di Fagnano Olona perché non gli dà bere: nel 2009 aveva ucciso un uomo L'uomo che ha dato fuoco al barista di Fagnano Olona (Varese) perché non gli aveva servito da bere, in passato, è stato condannato a 14 anni per un omicidio avvenuto nel 2009.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di lunedì 2 giugno un uomo ha dato fuoco a un barista di Fagnano Olona, comune che si trova in provincia di Varese, perché non gli avrebbe dato da bere così come aveva richiesto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Il responsabile di questo atto è stato fermato mentre la vittima è stata trasferita in ospedale. Dagli accertamenti è emerso che l'aggressore era stato in carcere per omicidio: ha infatti scontato una pena di quattordici anni di carcere.

Mario Fiordimondo accusato e condannato per omicidio

Stando a quanto riportato dal quotidiano VareseNews, il delitto era stato commesso da Mario Fiordimondo che aveva infatti ucciso Patrizio Castiglioni, un volontario della protezione civile.

All'epoca dei fatti e del delitto, l'autore aveva solo 21 anni. Stando a quanto avevano ricostruito le forze dell'ordine all'epoca, aveva preso un coltello da cucina e aveva colpito diverse volte il 51enne, molto conosciuto in paese, che si era presentato a casa sua per chiarire una questione di un debito di poche decine di euro che il figlio aveva nei confronti di un componente della famiglia.

Ora è stato denunciato per lesioni

Dopo aver scontato la pena di quattordici anni, è ovviamente uscito dall'istituto penitenziario. Adesso è stato denunciato per lesioni. Il barista ha riportato ustioni, ma fortunatamente non gravissime. Non è infatti in pericolo di vita. Provvidenziale, sicuramente, l'intervento dei clienti del bar che sono intervenuti e lo hanno salvato.