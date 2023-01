Il bambino nasce nel parcheggio della trattoria: la strada per l’ospedale era troppo trafficata Il papà ha parcheggiato l’auto nella piazzola davanti a una trattoria in provincia di Lodi e lì, in mezzo alle altre auto e ai clienti del locale, ha aiutato la moglie a partorire. “Una grande emozione per tutti”

Foto Facebook

Non hanno fatto neanche in tempo ad arrivare all'ospedale: il piccolo Saad è nato prima, lungo la strada, nel parcheggio di una trattoria in provincia di Lodi. Il parto record, alla velocità della luce, è avvenuto sulla provinciale 235 tra Pieve Fissiraga e Lodi. Protagonista una coppia di origine marocchina e residente in zona. Il neonato, che pesa intorno ai 3 chili, insieme alla mamma è stato poi portato nel reparto nel nosocomio lodigiano per tutti i controlli del caso.

La nascita lungo la strada per l'ospedale

È successo oggi, martedì 17 gennaio, intorno alle 7.30 di mattina. Il copione iniziale è sempre il solito, uguale a tutti gli altri: le prime doglie, la rottura delle acque e la corsa in ospedale dei genitori, che prendono su l'occorrente per il parto e si dirigono in macchina verso l'ospedale. Ma i dolori iniziano a farsi sempre più intensi: Saad ha fretta di vedere la luce. Ci si mette persino il traffico sulla provinciale a rallentare la corsa contro il tempo della mamma e del papà. C'è solo una cosa da fare, ormai: accostare e fermarsi alla piazzola più vicina. Così il papà ha parcheggiato l'auto nella piazzola davanti alla trattoria La Sosta, e lì in mezzo alle altre auto e ai clienti del ristorante ha aiutato la moglie a partorire: il papà ha parcheggiato l'auto nella piazzola davanti alla trattoria La Sosta, e lì in mezzo alle altre auto e ai clienti del ristorante ha aiutato la moglie a partorire: pochi istanti e il bimbo era già in braccio alla mamma.

"Una grande emozione per tutti"

In lacrime come i genitori. E anche come i soccorritori della Croce Bianca di Sant'Angelo Lodigiano, giunti sul posto appena dopo il parto. "I genitori sono stati bravissimi nel gestire un momento così bello e complicato", hanno detto commossi a Il Corriere della Sera. "Quando siamo arrivati il bambino era già nato. Dopo aver tagliato il cordone ombelicale, abbiamo accompagnato la mamma e il suo piccolo in ospedale. Entrambi stavano bene. Per noi è stata una grande emozione".