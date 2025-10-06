Identificato il corpo trovato a Bottanuco: era un 24enne scomparso ad aprile da Grezzago

Wishwa Bandara Jayasuriya Mudianaselage (foto da Facebook)

Sono stati identificati i resti umani trovati lo scorso sabato 4 ottobre da un cacciatore in un bosco a Bottanuco (in provincia di Bergamo). Si tratta di Wishwa Bandara Jayasuriya Mudianaselage, un 24enne che si era allontanato da Grezzago (nella Città Metropolitana di Milano) lo scorso 29 aprile. Il ragazzo viveva con i genitori e i fratelli e quel giorno avrebbe dovuto andare all'università, a Dalmine, e poi al lavoro. Nessuno, però, lo aveva visto. Stando ai primi accertamenti, Mudianaselage avrebbe vissuto alcuni giorni nel bosco di Bottanuco dove, considerando le condizioni dei resti trovati, è deceduto mesi fa. Domani, martedì 7 ottobre, sarà conferito l'incarico per l'autopsia che dovrà stabilire, per quanto possibile, le cause della morte.

Mudianaselage studiava alla facoltà di Ingegneria di Dalmine. Proprio lì, il giorno successivo alla sua scomparsa, era stato localizzato il suo cellulare un'ultima volta. Dopo il suo allontanamento, la famiglia ha scoperto che il 24enne stava avendo problemi con gli studi e che era molto più arretrato con gli esami universitari di quanto aveva raccontato a casa. I suoi genitori si erano rivolti anche al programma televisivo Chi l'ha visto? per chiedere al figlio di tornare a casa e per rassicurarlo che dell'università non gli importava.

L'ipotesi è che Mudianaselage abbia raggiunto Bottanuco attraverso la passerella pedonale che dalla frazione Brembo di Dalmine conduce a Filago. Il 2 maggio era stato ripreso da una telecamera all'interno di un bar di Bottanuco. Le ricerche, però, si sono concluse il 4 ottobre quando un cacciatore ha trovato resti umani sotto un cumulo di stracci in un bosco nella zona delle Cave.

Leggi anche Trovato un cadavere nei boschi vicino a Como: indagini in corso

Stando ai primi accertamenti, pare che Mudianaselage si fosse creato un giaciglio nel bosco e che vi abbia vissuto per alcuni giorni. Il decesso, comunque, è sopraggiunto mesi fa, poiché del corpo a causa di animali e intemperie è rimasto poco.