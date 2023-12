I video del misterioso cerchio di luce nel cielo di Milano: perché appare e di cosa si tratta È visibile da giorni nel cielo di Milano un cerchio di luce. Sui social sono spuntate le teorie più assurde: dall’arrivo degli alieni alla stella cometa. Ma la verità è molto più semplice e banale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

88 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da alcuni giorni nel cielo di Milano si vede un cerchio luminoso. Facilmente visibile dai quartieri appena a Est del centro, appare come una circonferenza irregolare il cui tratto è composto da una serie di puntini. In alcune occasioni sembra muoversi. Le foto e i video di questa strana luce sono iniziate a circolare sui social, accompagnate dalle teoria più assurde: chi sostiene che siano gli alieni, chi l'arrivo di Batman (sconfessando chi sostiene che il capoluogo lombardo non sia Gotham City solo perché manca il supereroe), chi un satellite di Elon Musk, venuto recentemente in Italia per partecipare ad Atrju. C'era anche chi, più romanticamente, sosteneva fosse una nuova forma di stella cometa, visto il periodo natalizio.

Ovviamente nessuna di queste teorie è giusta e questo era facile intuirlo. La verità, infatti, è molto più semplice e – se vogliamo – anche banale. Fra tutti, però, chi ci avevo preso di più era coloro i quali avevano collegato la presenza del cerchio di luce in cielo al Natale. Benché non si tratti infatti di un evento soprannaturale e nemmeno astronomico, la sue esistenza centra con le festività natalizie. In senso, però, molto più commerciale che spirituale.

Il cerchio in cielo è soltanto il culmine di un fascio di luce che parte da terra e, in particolare, da un grande faro all'interno de "A Christmas Magic", il villaggio di Babbo Natale che è stato allestito all'interno a City Life, nel Milano Convention Centre. Si tratta di un evento che si svolge ogni giorno, dal 7 dicembre al 7 gennaio, in uno spazio di oltre 20mila metri quadrati, voluto da Clemente Zard, prodotto da Vivo Concerti e sviluppato da Giò Forma.