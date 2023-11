I vicini di casa di Vita Di Bono e Luigi Buccino: “Litigavano spesso” Vita Di Bono avrebbe ucciso il marito Luigi Buccino e poi si sarebbe tolta la vita: è questo quando emerso dai primi rilievi svolti nel loro appartamento a Corbetta (Milano). I vicini di casa hanno raccontato di averli spesso sentiti litigare: la donna sospettava che il marito la tradisse.

A cura di Ilaria Quattrone

Vita Di Bono e Luigi Buccino sono i coniugi che sono stati trovati morti in un appartamento a Corbetta, comune che si trova alle porte di Milano. Sulla base di quanto ricostruito dagli inquirenti, sembrerebbe essersi trattato di un omicidio-suicidio: la donna avrebbe accoltellato l'uomo e poi si sarebbe tolta la vita. A rinvenire i cadaveri, è stato il figlio di 24 anni che ha immediatamente chiamato i carabinieri e gli operatori sanitari del 118.

Vita Di Bono aveva provato a togliersi la vita

I carabinieri sono arrivati nell'abitazione di via Piave intorno alle 15 del pomeriggio. Le indagini hanno permesso di scoprire che la donna, 47 anni e originaria di Genova, soffrisse da tempo di disturbi psichiatrici. Era stata infatti in cura anche all'ospedale di Magenta dopo che aveva provato a togliersi la vita. I vicini di casa hanno raccontato di aver spesso sentito litigare la coppia. Il quotidiano Il Corriere della Sera, riporta che la donna era ossessionata dal voler salvare il proprio matrimonio. Sospettava che il marito, 51 anni e originario della Calabria, la tradisse.

La dinamica dell'omicidio-suicidio a Corbetta

Sembrerebbe che il loro rapporto fosse finito ormai da tempo e che l'uomo fosse intenzionato ad andare via da casa. Ieri, domenica 5 novembre, la donna avrebbe impugnato un coltello e colpito alla schiena il marito mentre dormiva e poi lo avrebbe sgozzato. Infine si sarebbe uccisa. Non è chiaro però se avessero litigato la sera prima. Gli inquirenti adesso dovranno ricostruire l'esatta dinamica e capire, inoltre, se la donna fosse ancora in cura e stesse assumendo farmaci.