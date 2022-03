I Rolling Stones tornano in concerto a Milano dopo 16 anni: l’anticipazione sui social I Rolling Stones torneranno in concerto a Milano 16 anni dopo la loro ultima esibizione. Ad anticiparlo è stata la rock band sui social: a breve tutti i dettagli.

A cura di Francesco Loiacono

Una data ufficiale al momento non c'è. Ma c'è quella linguaccia, iconico simbolo di una delle rock band più longeve della storia e di certo una delle più famose e influenti. Parliamo dei Rolling Stones, che con un video pubblicato su Instagram hanno preannunciato che torneranno in concerto a Milano. Quando? Alcuni rumors parlano del prossimo 21 giugno, a 16 anni di distanza dall'ultimo concerto tenuto allo stadio Meazza di San Siro.

Il primo tour senza lo storico batterista Charlie Watts, scomparso la scorsa estate

Sarà il primo concerto italiano senza il compianto batterista Charlie Watts, scomparso la scorsa estate all'età di 80 anni. A sostituirlo, per il tour che celebra i 60 anni di attività della band (che ha iniziato a suonare nel 1962), sarà Steve Jordan. Gli altri componenti del gruppo, Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, dovrebbero tornare a calcare il palco di San Siro, anche se pure sulla sede del concerto italiano non c'è al momento certezza: tutti i dubbi, sulla data, sul luogo e anche sul prezzo dei biglietti, dovrebbero essere dissipati in una conferenza stampa che si terrà nei prossimi giorni.

Nel frattempo i fan italiani della rock band sognano grazie al video pubblicato due giorni fa sul profilo Instagram degli Stones: sulle note del brano "Can't you hear me knocking" si vede un mappamondo ruotare e si vedono apparire delle "linguacce" rosse su quelle che saranno le città europee sedi del tour. Tra queste c'è anche Milano, dove i Rolling Stones si esibirono per la prima volta nell’aprile del 1967 al Palalido. L'ultimo concerto risale invece al 2006 a San Siro: 16 anni fa, un'attesa che per i fan della rock band è stata lunghissima.