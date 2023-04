I grattacieli di Milano si trasferiscono a Gardaland (con 400mila mattoncini Lego) Lo skyline della Milano più futuristica, riprodotto in scala 1:20 con 400mila mattoncini Lego, è una delle novità 2023 del parco di divertimenti Gardaland. Sono 11 tra gli edifici più iconici, dalle Tre Torri di CityLife al Bosco Verticale. E c’è anche la Torre Velasca.

Potevano mancare i grattacieli milanesi, nell'Italia in miniatura più famosa dell'intero Paese? Sicuramente no.

Lo skyline della Milano più futuristica, riprodotto in scala 1:20 con 400mila mattoncini Lego, è una delle novità del parco di divertimenti Gardaland, che ha riaperto al pubblico a partire da sabato 1 aprile. Si chiama "Milano moderna" ed è allestita all'interno dello spazio di Legoland Water Park.

Quali sono i grattacieli di Milano riprodotti a Gardaland

Saranno 11 gli edifici iconici della "Milano moderna" – con tante incursioni nella storia recente del capoluogo lombardo, da sempre all'avanguardia anche nell'architettura:

Sì, perché i visitatori del parco divertimenti, oltre al Bosco Verticale, la Casa della Memoria, il Diamante, le Tre Torri di CityLife (Isozaki, Libeskin e Hadid), l'Nh Hotel Fiera a Rho-Pero e la nuova Torre UnipolSai di Porta Nuova, potranno ammirare anche il grattacielo Pirelli e la Torre Velasca, così come la Torre Arcobaleno in via Farini.

Il tram milanese costruito con i mattoncini Lego

Ma non solo immobili. La Milano riprodotta in Lego a Gardaland, proprio come l'originale a cui si ispira, sarà popolata anche da cittadini, turisti e lavoratori in miniatura.

La chicca per intenditori? Il tram 1928, inconfondibile simbolo della città, costruito interamente con mattoncini Lego. A due passi, già realizzato per Gardaland, anche la riproduzione del Duomo all'interno di Miniland, dove si possono ammirare i monumenti più famosi d'Italia. Sempre e solo con i mattoncini Lego.