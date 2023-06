“Ho più amici gay che normali, li tratto come normodotati”: le dichiarazioni omofobe della consigliera di FdI Durante il consiglio comunale di Lissone (Monza) la consigliera di Fratelli d’Italia Felicia Grazia Scaffidi ha rilasciato dichiarazioni evidentemente omofobe.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Felicia Grazia Scaffidi con Giorgia Meloni

Più la consigliera comunale di Lissone, in provincia di Monza e Brianza, Felicia Grazia Scaffidi ha tentato di replicare all'opposizione che protestava per le sue posizioni contro la comunità lgbt+ e più le sue dichiarazioni sono diventate omofobe. Prima l'esponente di Fratelli d'Italia ha infatti dichiarato di avere "tanti amici gay" e di "trattarli come qualsiasi altra persona normodotata". Poi, non rendendosi evidentemente conto della gravità delle sue parole, ha continuato: "Ho più amici gay che normali".

Le dichiarazioni omofobe della consigliera di Fratelli d'Italia

Tutto è successo lo scorso 22 giugno durante il consiglio comunale di Lissone, un paese in provincia di Monza e Brianza. Durante il dibattito è intervenenuta la consigliera di Fratelli d'Italia Felicia Grazia Scaffidi e, podo dopo, l'opposizione ha iniziato a protestare per le sue posizioni evidentemente contrarie alla comunità lgbt+.

La consigliera, però, non ha accettato di passare per quello che ritiene di non essere e quindi si è lanciata nell'ardito tentativo di difendere la sua figura. Ma ha finito per peggiore ulteriormente la sua posizione, con dichiarazioni evidentemente omofobiche.

"Ho tanti amici gay e li trattato come tratto qualsiasi persona normodotata", ha detto Felicia Grazia Scaffidi, costretta poi a scusarsi visto l'insurrezione dell'opposizione: "Scusate, persone etero. Posso anche essere un po' emozionata e arrabbiata".

Ma evidentemente l'emozione e la rabbia erano davvero tante perché subito dopo la consigliera di Fratelli d'Italia ha rincarato la dose: "Veramente, ho più amici che gay che normali".