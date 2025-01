video suggerito

Ha un malore nel supermercato e viene soccorsa da un infermiere: l'appello per ritrovare chi l'ha aiutata La signora Marianna Sanna è alla ricerca dell'infermiere che lo scorso venerdì l'ha soccorsa dopo che ha avuto un malore in un supermercato di Macherio, in provincia di Monza. La donna desidererebbe ringraziare il giovane ragazzo, impiegato all'ospedale di Desio.

(immagine di repertorio)

Infermiere cercasi: non uno qualsiasi, ma quello che venerdì 17 gennaio ha soccorso la signora Marianna Sanna dopo che ha avuto un malore all'interno dell'Esselunga di Macherio. La donna, residente a Biassono, ha lanciato un appello per rintracciare il giovane ragazzo che l'ha aiutata, così da poterlo ringraziare.

L'episodio risale a venerdì scorso: mentre faceva la spesa nel supermercato insieme a suo marito, la signora Sanna ha avuto un mancamento. La coppia si è diretta verso l'uscita e una cassiera ha fatto sedere la donna sulla sua sedia: "Stavo però molto male, ero molto spaventata e mi mancava l'aria – ha raccontato al quotidiano online Monza Today – In quel momento è arrivato quel giovane ragazzo: mi ha detto che era un infermiere e mi ha chiesto se poteva intervenire".

L'infermiere ha quindi fatto sedere la signora sul pavimento e l'ha tranquillizzata facendola parlare. Mentre lui le misurava il battito cardiaco e l'ossigeno, le cassiere dell'ipermercato hanno chiamato i soccorritori del 118. "Il suo veloce intervento mi è stato davvero di grande aiuto – ha continuato la donna – grazie a lui sono riuscita a riprendere conoscenza prima dell'arrivo dell'ambulanza".

Del giovane ragazzo la signora Sanna non ha più saputo nulla, ma il suo desiderio sarebbe ora quello di ritrovarlo per esprimergli tutta la sua riconoscenza: "Mi piacerebbe molto dirgli grazie di persona per tutto quello che ha fatto ma non sono riuscita a chiedergli il nome. E l'unica cosa che mi ricordo è che è impiegato all'ospedale di Desio".