Ha un colpo di sonno alla guida mentre consegna il pane all’alba: si schianta contro un camion

Un uomo di 51 anni è stato coinvolto in un grave incidente mentre si trovava sulla tangenziale tra Calcinato e Bedizzole, in provincia di Brescia nella mattinata di ieri martedì 14 marzo. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo, originario dello Sri Lanka, era alla guida del suo furgone quando ha perso il controllo del mezzo mentre all'alba era impegnato a consegnare il pane. Il furgone è andato a schiantarsi contro un camion che trasportava latte e viaggiava nella corsia opposta. Tra le cause più probabile quella che il 51enne abbia perso il controllo del furgone a causa di un colpo di sonno.

L'uomo non è in pericolo di vita

Subito è scattato l'allarme ai soccorritori che si sono presentati dopo pochi minuti sul posto: l'uomo nell'impatto è stato sbalzato fuori dal mezzo cadendo violentemente a terra. Fortunatamente però non è in fin di vita. Illeso invece l'autista del camion, un uomo di 34 anni, che si è visto il furgone invadere la sua corsia senza purtroppo riuscire a frenare in tempo. Tutta la dinamica dell'accaduto è stata ricostruita dalle forte dell'ordine arrivate sul posto.

I soccorsi e la ricostruzione dell'incidente

A soccorrere il 51enne sono stati i medici e i paramedici di un'ambulanza e automedica che hanno subito trasportato la vittima in ospedale in codice rosso. Qui è stato preso in cura, ma fortunatamente l'uomo si rimetterà. A ricostruire la dinamica dell'accaduto è stata la polizia stradale di Desenzano, intervenuta anche per regolare il traffico dopo l'incidente. Sembra certo che la vittima abbia avuto un colpo di sonno mentre all'alba stava consegnando il pane. Ora si faranno tutti gli accertamenti del caso.