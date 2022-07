Ha un colpo di sonno al volante ed esce di strada, 18enne miracolosamente illeso Incidente per un ragazzo di 18 anni che mentre guidava ha accusato un colpo di sonno. Fortunatamente è uscito illeso dal violento schianto.

Foto di repertorio

Si è addormentato mentre stava guidando in via Bianchi a Origgio, in provincia di Varese, ed è uscito di strada. L'auto è andata distrutta, lui, invece, è rimasto miracolosamente illeso dallo schianto, descritto come violento. Tutto è successo intorno alle 17 di oggi, lunedì 18 luglio, quando il giovane ha accusato il colpo di sonno perdendo del tutto il controllo del veicolo.

Ha un colpo di sonno mentre guida, illeso un 18enne

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Origgio che hanno effettuato immediatamente i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 regionale il cui intervento, fortunatamente, non è servito. Il 18enne, all'arrivo dei vigili, era già fuori dall'abitacolo essendone uscito autonomamente. Certamente scosso ma illeso, miracolosamente. L'automobile, completamente distrutta, è andata a sbattere contro una recinzione provocando diversi danni.

